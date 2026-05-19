VfB Stuttgart und der DFB-Pokal: VfB-Tattoos im Trend – wenn der Pokal unter die Haut geht

Zahlreiche Anhänger des VfB Stuttgart haben sich zuletzt ein Tattoo stechen lassen. Beliebtes Motiv: der DFB-Pokal. Den ein Stuttgarter Tattoo-Künstler besonders gerne sticht.
Dass besondere Erlebnisse im Fußball für große Emotionen sorgen können, ist längst bekannt. Der Kick sorgt für Gänsehaut - und geht auch unter die Haut. Das ist vor allem in den Sommermonaten zu beobachten, wenn die Fans in T-Shirt und kurzen Hosen ins Stadion pilgern. Dann sind immer wieder Tattoos zu sehen, die die Liebe der Anhänger zu ihrem Verein dokumentieren. Auch der VfB Stuttgart geht unter die Haut. In den vergangenen Monaten mehr denn je. Und ein bestimmtes Motiv hatte Konjunktur.