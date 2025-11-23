VfB Stuttgart: Trotz verschossenem Elfmeter – U21 holt Remis in Aue

1 Noah Darvich scheiterte vom Elfmeterpunkt. Foto: IMAGO/Nordphoto

Die Stuttgarter halten durch das torlose Unentschieden im Erzgebirge den Abstand zur Abstiegszone in der dritten Liga bei fünf Punkten.











Tore gab es keine – dafür aber einen durchaus zufriedenen Trainer der U21 des VfB Stuttgart. „Zu null zu spielen, ist erstmal gut“, sagte Nico Willig nach dem 0:0 im Auswärtsspiel der dritten Liga bei Erzgebirge Aue. Zudem zeigten die Stuttgarter in der ersten Hälfte eine reife Spielanlage und kamen zu mehreren Abschlüssen, denen aber in manchen Fällen die Präzision fehlte. „Wir hätten teilweise besser schießen können, es wurde aber auch viel geblockt, was für die Mentalität des Gegners spricht“, sagte Willig. Eine dicke Chance für den VfB vergab Noah Darvich aus dem Profi-Kader, der mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter an Aue-Torhüter Martin Männel scheiterte (30.).