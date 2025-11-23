VfB Stuttgart: Trotz seiner Torgala – Deniz Undav hat auch etwas zu nörgeln

Der Torjäger erscheint in Dortmund mit seinen drei Toren wie ein Wiedergänger des legendären Gerd Müller. Dennoch stört den 29-Jährige die angebliche Stürmerdiskussion in Stuttgart.
Im Moment des persönlichen Triumphs ist Deniz Undav kein Vergleich zu groß erschienen. Also fiel der Name des erfolgreichsten deutschen Mittelstürmers alles Zeiten, eines weltweiten Phänomens im gegnerischen Strafraum. Oft wurde Gerd Müller vom FC Bayern München mit seinen Toren und Drehungen beschrieben, aber nie bekamen ihn die Verteidiger wirklich zu fassen. Dabei rannte die legendäre Nummer neun nicht schnell, aber er bewegte sich gedankenschnell und instinktsicher – und wusste, wo das Tor steht. Wie Undav. Findet Undav. Zumindest nach diesem spektakulären Fußballnachmittag in Dortmund.