VfB Stuttgart Transfers: Trainingsstart mit Offensiv-Trio und einem Neuzugang

Der VfB Stuttgart steigt wieder in den Trainingsbetrieb ein. Mit dabei ist ein wechselwilliges Offensiv-Trio und ein Neuzugang aus Ecuador. Yannik Keitel steht vor einem Wechsel.
Wie groß der Hype um den VfB Stuttgart gerade ist, lässt sich immer gut am Zuspruch für öffentliche Trainingseinheiten ablesen. Kommen viele Fans, ist die Stimmung gut. Sind die mehreren Hundert kostenfreien Tickets für die Veranstaltung in Rekordzeit vergriffen und ist noch dazu Ferienzeit, dann weiß man: Es wird kuschelig in Cannstatt rund um das Robert-Schlienz-Stadion.