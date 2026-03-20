VfB Stuttgart Transfermarkt: Shootingstars und Verlierer – das sind die neuen Marktwerte

8 Das sind die neuen VfB-Marktwerte Foto: IMAGO/Michael Weber

Die Marktwert-Updates des Portals „transfermarkt.de“ zeigen spannende Bewegungen beim VfB Stuttgart auf. Wir blicken auf Verlierer – und die neuen Marktwert-Shootingstars.











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Zum wiederholten Mal in der laufenden Saison hat das Portal transfermarkt.de die Marktwerte für zahlreiche Profis angepasst. So auch beim VfB Stuttgart. In den vergangenen Bundesliga-Saisons steigerten die Stuttgarter immer wieder ihre Marktwerte beachtlich. Auch bei diesem Update gibt es wieder einige spannende Bewegungen im Kader von Sebastian Hoeneß.