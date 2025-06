VfB Stuttgart Transfermarkt: Neue Marktwerte – der VfB hat zwei Senkrechtstarter in seinen Reihen

Vor dem Start des Transferfensters sind die Marktwerte ein beherrschendes Thema. Der VfB gehört zu den Liga-Gewinnern – und hat zwei wahre Senkrechtstarter in seinen Reihen.

Wenn es auf das Transferfenster zugeht, gibt es Jahr für Jahr ein beherrschendes Thema in der Branche – sowohl bei den Akteuren, Funktionären und Verantwortlichen, wie auch bei den Fans. Die Rede ist von den Marktwerten. Beim Portal transfermarkt.de wird daraus ein Geschäftsmodell. Und trotz aller damit einhergehenden Bedenken gelten die Werte des Portals durchaus als Richtwerte.

In der abgelaufenen Saison hat der VfB Stuttgart in Sachen Kaderwert noch einmal einen Sprung gemacht. Sein Kader ist nun insgesamt 337,2 Mio. Euro wert – eine Steigerung von 3,31 Prozent, was 10,8 Mio. Euro entspricht. Der Club mit dem Brustring gehört damit zu den Gewinnern im Ranking, macht monetär den viertgrößten Schritt im Ligavergleich, prozentual gesehen immerhin noch den sechstgrößten. Im Gesamtvergleich macht das Platz sechs – nur Bayern München (836 Mio. Euro), Bayer 04 Leverkusen (597,05 Mio. Euro), Leipzig (472,25 Mio. Euro), Borussia Dortmund (442,3 Mio. Euro) und Eintracht Frankfurt (355,05 Mio. Euro) haben noch wertvollere Mannschaften unter Vertrag.

Jeltsch und Woltemade sind die Senkrechtstarter beim VfB

Dass dieses Ranking so zustande kommen kann, hat beim VfB auch viel mit zwei Durchstartern zu tun. Die Neuzugänge Finn Jeltsch und Nick Woltemade gehören zu den Senkrechtstartern der Liga. Mit Marktwertsteigerungen von 76,47 Prozent (Woltemade) und 66,67 Prozent (Jeltsch) gehören sie zu den sechs Spielern mit der höchsten Wertsteigerung im Ligavergleich.

Woltemade, der sein DFB-Debüt am Abend gegeben hat, äußert sich zu seiner Zukunft im Gespräch mit tm.de wie folgt: „Es klingt vielleicht nach einer Floskel, aber für mich ist es wirklich so: Ich habe gerade so viel um die Ohren, dass ich alle anderen Dinge meinem Berater überlasse. Mein Fokus liegt nur auf der Nationalmannschaft und der U-21-EM. Das ist genug Aufregung und Anspannung.“ Übrigens: Mit Angelo Stiller (+18,42 Prozent) ist ein weiterer VfB-Gewinner unter den Top 20 der Liga.

Wer im VfB-Kader nun welchen Marktwert hat, wie lange die Verträge der Akteure noch laufen und wer der teuerste Spieler im Kader von Sebastian Hoeneß ist, sehen Sie in der Bilderstrecke. Und – wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Die finden Sie ebenfalls anbei. Viel Spaß beim Durchklicken!

Zur Einordnung der Werte: Seit der Saison 2004/2005 gibt transfermarkt.de Marktwerte an. Sie entstehen unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Werte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen.