VfB Stuttgart: Trägt die U21 ihre Heimspiele wieder im Gazi-Stadion aus?

Das Gastspiel der U21 in Aspach könnte im kommenden Sommer enden. Was der VfB zum Zuschauerzuspruch sagt, wovon der Spielort abhängt und wie sich die Kickers äußern.

Die Zuschauerresonanz bei den Heimspielen des VfB Stuttgart II war noch nie besonders hoch. Durch die Austragung der Partien in Aspach seit dem Drittligaaufstieg 2024 wurde das Interesse nicht gerade angekurbelt. In dieser Drittligasaison blieben die Weiß-Roten gegen den FC Schweinfurt 05 zum fünften Mal unter 1000 Besuchern, nur beim Duell mit dem 1. FC Saarbrücken wurde die 1000er Marke in der Wir-machen-Druck-Arena dank den Gästefans geknackt.

Große Distanz nach Aspach Wie sich der VfB das erklärt? Auf Nachfrage teilt der Verein mit: „Der VfB freut sich über alle Fans, die unsere Nachwuchsteams unterstützen. Es wird hochklassiger und sehenswerter Fußball geboten. Der Zuschauerzuspruch bei U-Mannschaften und zweiten Mannschaften ist generell niedriger als bei ersten Mannschaften, das ist nicht nur beim VfB der Fall. Auch die Distanz zum Spielort in Großaspach sowie die Spielansetzungen spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle.“

Auf alle Fälle macht sich der Club Gedanken, wo er über die laufende Saison hinaus die Heimspiele austrägt. Nach Informationen unserer Redaktion läuft der Mietvertrag mit der Projekt Fautenhau GmbH & Co KG am Saisonende aus. Über eine Rückkehr ins Gazi-Stadion auf der Waldau wird zumindest nachgedacht.

Die Kickers tragen alle ihre Heimspiele auf der Waldau aus. Foto: Pressefoto Baumann

„Für den Spielbetrieb der Frauenmannschaft wie auch der U21 ab der kommenden Saison und abhängig von der jeweiligen Ligazugehörigkeit befindet sich der VfB in Gesprächen zur Prüfung verschiedener Optionen. Zu diesen gehören das Stadion in Aspach wie auch das Gazi-Stadion auf der Waldau“, erklärte der Verein. Man wolle den bestmöglichen Spielort finden, der alle Vorgaben und Erfordernisse abdeckt und verfügbar ist.

Aktuell tragen neben Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers die Footballer der Stuttgart Surge ihre Heimspiele im Gazi-Stadion aus. Begeisterung würde eine Rückkehr des VfB II, mögliche Youth-League-Spiele des Nachwuchses oder ein Regelspielbetrieb der VfB-Frauen bei einem möglichen Bundesliga-Aufstieg nicht auslösen. „Die Entscheidung liegt bei der Stadt und nicht in unserer Hand, grundsätzlich gilt: Je mehr der Rasen geschont wird, umso besser“, sagt Kickers-Geschäftsführer Matthias Becher. Hinzu kommen Bedenken der dann noch häufiger betroffenen Anwohner im ans Stadion angrenzenden Wohngebiet.

Und was würde bei einem Abstieg des VfB II in die Regionalliga passieren?

„Wir sind davon überzeugt, dass unsere U21 auch in der kommenden Saison in der dritten Liga vertreten sein wird. Natürlich wären wir auch auf andere Szenarien vorbereitet und würden diesbezüglich das Schlienz-Stadion als Spielort in Erwägung ziehen“, teilte der VfB mit.