VfB Stuttgart: Tore über Tore – fünf besondere VfB-Heimspiele gegen Frankfurt

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Begegnungen mit der Eintracht versprechen in Stuttgart Torfestivals. Wir erinnern an eine Reihe von Spielen und Spielern.
Am Dienstag (18.30 Uhr/Liveticker) beendet der VfB Stuttgart in der eng getakteten englischen Woche die Hinrunde der Fußball-Bundesliga mit dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Die Hessen sind zwar alles andere als ein Angstgegner, aber in den vergangenen Duellen taten sich die Stuttgarter immer wieder schwer. Mit einer torreichen Partie können die Fans allerdings rechnen. So wie in vielen der bisherigen Aufeinandertreffen beider Teams. Ein Blick auf fünf denkwürdige Heimspiele des VfB gegen die Eintracht.