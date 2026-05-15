VfB Stuttgart Tickets: Dauerkarten 2026/27 – der VfB erhöht die Preise

1 Die Heimspiele des VfB sind in aller Regel ausverkauft. Mehr als die Hälfte der Fans im Stadion haben eine Dauerkarte. Foto: Baumann

Die Jahreskarten werden zur neuen Saison im Schnitt rund zehn Prozent teurer – und können bald von den Inhabern verlängert werden. Die Einzelheiten.











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Nachdem der VfB Stuttgart die Dauerkarten-Preise im Vorjahr konstant gehalten hatte, kommt es nun zu einer Erhöhung. Die Kosten für ein Jahresticket in der Bundesliga-Saison 2026/27 steigen durchschnittlich um rund zehn Prozent – abhängig von der jeweiligen Preisklasse. Ein Auszug: Für einen Sitzplatz der teuersten Kategorie sind künftig 950 statt bisher 885 Euro fällig, für einen Sitzplatz der günstigsten Kategorie 445 statt 395 Euro, für einen Stehplatz 260 statt 240 Euro. Dabei handelt es sich jeweils um Vollzahler-Preise.