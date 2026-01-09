VfB Stuttgart: Ticket-Chance für Nicht-Mitglieder – freier Verkauf läuft

1 Die nächsten Heimspiele des VfB sind noch nicht ausverkauft. Foto: Baumann/Volker Mueller

Für die Spiele gegen Eintracht Frankfurt und Union Berlin können auch Nicht-Mitglieder Karten erwerben. Es gibt noch nebeneinanderliegende Sitzplätze.











Die ersten Heimspiele des Jahres nahen. In der kommenden Woche wird der VfB Stuttgart gleich zweimal vor eigenem Publikum antreten, wenn er zunächst am Dienstag (18.30 Uhr/Liveticker) Eintracht Frankfurt und dann am Sonntag, 18. Januar (15.30 Uhr) Union Berlin empfängt. Bei beiden Partien bietet sich Fans nun eine seltene Gelegenheit: Es können Tickets im freien Verkauf erworben werden.