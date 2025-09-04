VfB Stuttgart: Szenenapplaus für Lorenz Assignon – so lief das Training

8 Nikolas Nartey zeigt akrobatische Fähigkeiten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die VfB-Profis haben beim Fußball-Tennis am Donnerstagmorgen sichtlich Spaß. Jeff Chabot, Ameen Al-Dakhil und Leonidas Stergiou schieben Zusatzschichten.











Sportart-Wechsel beim VfB Stuttgart – zumindest ein bisschen: In der Trainingseinheit am Donnerstagmorgen flogen die Bälle nicht in die Netze, sondern darüber hinweg beim Fußball-Tennis. Unter der Leitung von Co-Trainer Malik Fathi und Athletiktrainer André Filipovic hatten die Profis sichtlich Spaß – und zeigten einige akrobatische Einlagen wie im Fall von Rechtsverteidiger Lorenz Assignon, der für seinen Seitfallzieher Szenenapplaus von den rund 200 Zuschauern im Robert-Schlienz-Stadion erhielt.