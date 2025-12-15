VfB Stuttgart: „Stuttgart kommt“ – erstmals hebt ein Flugzeug im VfB-Design ab

Erstmals gibt es ein mit dem VfB-Logo gekennzeichnetes Flugzeug. Bei der Vorstellung des Fliegers am Stuttgarter Flughafen posieren Legenden des VfB auf dem Rollfeld.

Großer Bahnhof am Stuttgarter Flughafen für den VfB: An Gate 114 wurde am Montagvormittag die Ankunft eines Fliegers von SunExpress gefeiert, der in neuem Design erscheint. „Stuttgart kommt“ prangt darauf sowie das Vereinslogo des Fußball-Bundesligisten. „Erstmals in der 132-jährigen Vereinsgeschichte gibt es ein Flugzeug, das mit dem VfB gebrandet ist“, sagte der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle über den sogenannten VfB-Express, und meinte weiter, dass die Airline nun „VfB-Botschafter“ in ganz Europa sei.

Seit vergangenem Sommer existiert die Partnerschaft zwischen dem VfB und der Fluglinie, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines. Mit der frischen Werbemaßnahme soll nun die internationale Sichtbarkeit des Clubs gestärkt werden. Dafür wurden auch die Fans befragt – und die Resonanz war enorm. Mehr als 100 000 Menschen beteiligten sich an dem Gestaltungswettbewerb, was zeigt, dass der VfB in der Region bewegt.

Ulrich Heppe, Sprecher der Geschäftsführung des Flughafens Stuttgart, strahlte beim Termin am Montagvormittag und nahm Wehrles verbale Vorlage gerne auf: „Ich freue mich schon auf Istanbul.“

In der türkischen Metropole wird im kommenden Mai das Europa-League-Finale ausgetragen und Wehrle konnte sich eine kleine Anspielung nicht verkneifen. Denn die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß hat das internationale Weiterkommen fest vor Augen. Allerdings betonte Wehrle auch, dass dieses Ziel noch weit weg sei und man gut beraten sei, erst einmal die anstehenden Spiele erfolgreich zu bestreiten. Am Samstag geht es im eigenen Stadion zum Jahresausklang gegen die starke TSG Hoffenheim.

Strahlende Gesichter auf dem Stuttgarter Flughafen Foto: Baumann/Julia Rahn

Auf der Landebahn traf dann gegen elf Uhr der erste VfB-Express aus Izmir ein, eine Boeing 737 Max 8 mit der Kennung TC-SOI. Eine willkommene Gelegenheit, um auf dem Rollfeld viele Bilder mit den Offiziellen sowie den VfB-Legenden Cacau, Timo Hildebrand und Maurizio Gaudino zu schießen beziehungsweise Videos mit ihnen zu drehen. Abheben – im übertragenen Sinne – wollen die Stuttgarter durch die große PR-Aktion mit dem Mittelstreckenflug (189 Passagierplätze) übrigens nicht, bestenfalls sportlich einen neuen Höhenflug starten, der womöglich in Istanbul endet.