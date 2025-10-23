VfB Stuttgart: So will Atakan Karazor den verletzten Demirovic mitnehmen

Beim VfB-Spiel in Istanbul und wohl auch in den nächsten Wochen fehlt Ermedin Demirovic verletzt. Sein Kapitän will dafür Sorge tragen, dass er dennoch ganz nah dran sein kann.

Wucht, Stimmung, Emotionen, Lautstärke, auch eine gewisse Qualität – keine Frage, auf den VfB Stuttgart kommt beim Auswärtsspiel in Istanbul gegen Fenerbahce SK eine gewaltige Aufgabe zu. Aber die Stuttgarter strotzen nach vier Siegen in Folge vor Selbstvertrauen. Kapitän Atakan Karazor, der am Abend in der Startformation erwartet wird, gibt eine klare Ansage vor der Partie.

„Wir werden unseren Spielstil nicht ändern. Für keinen Gegner der Welt, sicher auch nicht für Fenerbahce“, sagt der Mittelfeldspieler. Der VfB will sich also weder verstecken, noch sich mit der Rolle des Underdogs anfreunden – eine interessante Entwicklung, die so vor wenigen Wochen noch nicht unbedingt absehbar war. Schließlich lief der Saisonstart mehr als holprig, ehe die Truppe in Fahrt kam und die Ergebnisse folgten.

Demirovic wegen eines angehenden Bruchs der Fußwurzel nicht dabei

Nur einer kann aktuell nicht mithelfen: Ermedin Demirovic, der sich noch vor wenigen Wochen immens gefreut hatte auf die Partie am Bosporus. „Das ist schon die Partie, auf die ich am meisten blicke, allein schon aufgrund der Atmosphäre. Das wird bestimmt geil, dort zu spielen“, sagte er – und muss nun aufgrund eines angehenden Bruchs der Fußwurzel zuschauen. Karazor will den Stürmer aber dennoch mitnehmen – wenn auch nur virtuell. „Ich werde ihn anrufen, ihm eine Nachricht hinterlassen“, so Karazor, der auch Bilder und Videos schicken und den Kollegen so „bestmöglich mitnehmen“ möchte.

Schließlich sei es „extrem bitter, wenn du so ein Spiel nicht spielen kannst“, so der Kapitän weiter. Man wolle dazu alles unternehmen, um ein gutes Ergebnis zu liefern – auch für den verletzten Kollegen zu Hause in Stuttgart.