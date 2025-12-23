VfB Stuttgart: So verbringt Cacau Weihnachten

VfB-Legende Cacau hat ein umtriebiges Jahr hinter sich. Kurz vor Weihnachten spricht er über das Verhältnis zu seinem Vater und verrät, wie er Weihnachten feiert.

Der frühere Fußballnationalspieler Cacau war im letzten Mai zu Gast in unserer Podast-Reihe „PubCannstatt“ – wenige Tage vor dem Pokalfinale in Berlin stimmte sich dort die Hörerschaft der Sendung auf das Endspiel ein. Dabei kamen auch nicht nur positiv konnotierte Themen zur Sprache. Etwa das Verhältnis zu seinem gewalttätigen alkoholkranken Vater. Dem hat Cacau mittlerweile vergeben. Die Kraft dafür schöpfte er aus seinem christlichen Glauben, sagte der 44-Jährige undlängst gegenüber dem SWR. Er habe im Glauben einen „Anker“ gefunden und mit seinem Vater weiterhin Gemeinschaft haben können.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart News Kündigt Afrob hier weitere Projekte an? VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison. Cacau wuchs mit zwei Brüdern in armen Verhältnissen in Brasilien auf. An Weihnachten habe seine Mutter oft nicht gewusst, was sie den Kindern zu essen geben sollte, sagte er. Geschenke habe es keine gegeben. Trotz Armut hätten Nachbarn und Freunde geholfen.

Cacau beim PubCannstatt in Gablenberg

Mit 16 Jahren entschied er sich für ein Leben als Christ. Diese Entscheidung habe sein Leben komplett verändert. „Meine Sicherheit liegt seitdem nicht mehr in den Dingen dieser Welt, sondern in meinem Glauben“, so Cacau. Der Glaube gebe ihm auch in Krisenzeiten innere Stabilität.

Obwohl er durch seinen Vater auch Gewalt erleben musste, fand er den Weg zur Versöhnung. „Mir wurde klar, dass auch ich nicht frei von Fehlern bin. Mir wurde von Gott vergeben“, sagte Cacau. Auch während seiner Karriere als Stürmer beim VfB Stuttgart stand er zu seiner Überzeugung. Nach Toren gingen sein Blick und seine Finger oft Richtung Himmel. „Mir war immer wichtig, zu zeigen, woher meine Kraft kommt. Alles, was ich habe, kommt von Gott“, sagte er.

Sein Vater starb vor vier Jahren, seine Mutter in diesem Jahr. Das kommende Weihnachtsfest wird Cacau erstmals ohne seine Eltern verbringen. Er feiert mit seinen drei Kindern in seiner alten Heimat Brasilien.