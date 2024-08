VfB Stuttgart: So sieht das neue Auswärtstrikot aus

Das neue Heimtrikot ist schon seit einiger Zeit auf dem Markt – nun hat der VfB Stuttgart auch das Geheimnis rund ums neue Auswärtstrikot gelüftet, das nach Angaben des Clubs einige Schmankerl zu bieten hat. So beinhaltet das rote Stück Stoff, das ab 84,99 Euro zu kaufen ist, ein kleines Brustringherz im Kragen-Inneren. Obendrein soll das Shirt die Optik der Trikots aus den 80er- und 90er-Jahren aufgreifen.

Dazu gibt es prägnante V-Elemente im Design, was einmal mehr zeigt: So ein Fußballtrikot ist längst mehr als nur, genau: ein Stück Stoff. Auch die beiden Torhüter Alexander Nübel und Fabian Bredlow präsentierten ihre neuen Trikots – sie sind in ultraviolett und aquamarin gehalten.

Hier geht es zum neuen Auswärtstrikot des VfB.