So läuft der Kartenverkauf für die Europa League

1 Die Stuttgarter Arena wird auch in der Europa League kaum freie Plätze bieten. Foto: Eibner

Wer kommt wie an Karten für die Europa League. Am Montag hat der VfB Stuttgart dazu informiert.











Link kopiert



Am 29. August steht fest, auf wen der VfB Stuttgart als amtierender Pokalsieger in der kommenden Saison in der Europa League trifft. Fest steht, es wird vier Heim- und vier Auswärtsspiele geben. Und seit Montag ist auch klar, wie der Kartenverkauf verlaufen wird.