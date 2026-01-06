Der Flügelstürmer verlässt den VfB nach sechseinhalb Jahren in Richtung Mainz und geht die neue Aufgabe hochmotiviert an.
Am Ende war es keine Überraschung mehr: Silas verlässt den VfB Stuttgart wie erwartet mit sofortiger Wirkung und wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten FSV Mainz 05. Der VfB erhält zunächst eine geringe Ablöse, wobei im Fall des Klassenverbleibs der Rheinhessen eine Nachzahlung von rund einer Million Euro fällig wird. Zudem sparen die Stuttgarter das Gehalt des Flügelstürmers für die verbleibende Saison, was sich ebenfalls auf rund eine Million Euro belaufen hätte.