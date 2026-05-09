VfB Stuttgart: Setzt Sebastian Hoeneß auf Chema?

12 Setzt Sebastian Hoeneß auf Chema? Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Gegen Bayer 04 Leverkusen muss der VfB ohne seinen Kapitän Atakan Karazor auskommen. Auf wen setzt der Trainer im Topspiel? Für diese Aufstellung hat sich Hoeneß entschieden.











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Wenn die Saison in ihre absolute Schlussphase geht, ist es Zeit, voll abzuliefern. Das weiß auch der Trainer. „Es wird ganz wichtig sein: Was bist du bereit, zu machen? Möglicherweise auch über Limits hinaus. Limits, die du dir vielleicht bisher gesteckt hast. Die sollten aber in diesem Spiel nicht mehr gelten“, sagt Sebastian Hoeneß vor der Partie gegen Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr, Liveticker) an diesem Samstag.