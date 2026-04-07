Nur der nächste Gegner Hamburger SV hat ein schwereres Liga-Restprogramm als der VfB. Aber: Holen die Stuttgarter so viele Punkte wie in der Vorrunde, reicht es für die Königsklasse.
Gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund hat es beim bitteren 0:2 vom vergangenen Samstag trotz Dominanz auf dem Feld keine Punkte gegeben – und auch das weitere Restprogramm des VfB hat es in sich: Denn die sechs ausstehenden Gegner der Stuttgarter in der heißen Schlussphase der Saison, sie sind aktuell auf den Tabellenplätzen 12, 1, 14, 5, 6 und 7 zu finden, was einen Durchschnittswert von Bundesliga-Rang 7,5 ergibt. Das ist in Bezug auf das Ranking der Gegner Platz zwei.