VfB Stuttgart: Rekordgewinn und hohe Kosten für Berater – VfB stößt in neue Dimensionen vor

Die VfB AG hat 2025 so viel wie nie zuvor eingenommen – aber auch ausgegeben. Zwei Teams mit höheren Personalkosten ließen die Stuttgarter zuletzt hinter sich. Die Zahlen im Detail.
Sportlich ging es für den VfB Stuttgart in den vergangenen Jahren vor allem in eine Richtung: steil nach oben. Dreimal in Folge gelang dem einstigen regelmäßigen Abstiegskandidaten die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb, der Club ist inzwischen eine gefragte Adresse mit neuem Standing, auch die Abstellungen für die anstehende Weltmeisterschaft zeugen davon: Acht VfB-Profis sind bei der WM dabei, so viele wie nie zuvor. Die Entwicklung schlägt sich auch in den finanziellen Bilanzen nieder.