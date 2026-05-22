VfB Stuttgart: Rechtsstreit mit Winamax beigelegt – VfB erhält Millionen

Die Auseinandersetzung zwischen dem VfB und seinem früheren Hauptsponsor ist beendet. Die Summe des anfangs taxierten Streitwerts erhalten die Stuttgarter aber nicht.
Vor genau einem Jahr endete die Zusammenarbeit zwischen dem VfB Stuttgart und Winamax mit einem Knall: Aufgrund ausstehender Zahlungen nahm der Bundesligist den französischen Sportwettenanbieter und Hauptsponsor kurzfristig von den Trikots für das DFB-Pokal-Finale gegen Arminia Bielefeld, wo stattdessen die LBBW vorzeitig einstieg und zu sehen war. Es folgte ein monatelanges juristisches Verfahren, das nun aber offiziell abgeschlossen ist.