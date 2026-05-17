VfB Stuttgart: „Rar gesät in ganz Deutschland“ – großes WM-Plädoyer für Chris Führich

Der Stuttgarter Sportchef spricht sich mit Nachdruck für eine Nominierung des Flügelstürmers aus – und nennt einen weiteren Stuttgarter, der für ihn in den Kreis der DFB-Elf gehört.
Die letzten Eindrücke von den Spielern des VfB Stuttgart holte sich der Bundestrainer an Ort und Stelle. Wenige Tage vor der Bekanntgabe seines WM-Kaders am kommenden Donnerstag verfolgte Julian Nagelsmann am Wochenende die Partie des VfB bei Eintracht Frankfurt live im Stadion – und sprach am Abend im ZDF-Sportstudio von interessanten Erkenntnissen, ohne auf einzelne Namen einzugehen.