VfB Stuttgart: „Rar gesät in ganz Deutschland“ – großes WM-Plädoyer für Chris Führich

Der Stuttgarter Sportchef spricht sich mit Nachdruck für eine Nominierung des Flügelstürmers aus – und nennt einen weiteren Stuttgarter, der für ihn in den Kreis der DFB-Elf gehört.

Die letzten Eindrücke von den Spielern des VfB Stuttgart holte sich der Bundestrainer an Ort und Stelle. Wenige Tage vor der Bekanntgabe seines WM-Kaders am kommenden Donnerstag verfolgte Julian Nagelsmann am Wochenende die Partie des VfB bei Eintracht Frankfurt live im Stadion – und sprach am Abend im ZDF-Sportstudio von interessanten Erkenntnissen, ohne auf einzelne Namen einzugehen.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart News Undav: „Ich hätte gerne ein Tor mehr gemacht“ VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison. Wenn es nach dem Stuttgarter Sportvorstand geht, gibt es allerdings an einem inzwischen kein Vorbeikommen mehr. „Wir wiederholen gerade jede Woche“, sagte Fabian Wohlgemuth in den Katakomben der Frankfurter Arena, „dass Chris Führich in einer außergewöhnlichen Form ist.“ Das betreffe seine Dynamik, sein Verhalten im Eins-gegen-eins sowie ganz allgemein die von ihm ausgehende außerordentliche Torgefahr.

Fabian Wohlgemuth lobt Chris Führich ausdrücklich. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Das war in dieser Saison nicht immer so, in der Hinrunde durchschritt der Tempodribbler ein Tal und fand sich oft auf der Ersatzbank wieder. In diesem Kalenderjahr aber liefert der 28-Jährige konstant starke Leistungen ab und steht bei sechs Toren und sechs Vorlagen in allen Stuttgarter Pflichtspielen. Auch am Samstag in Frankfurt (2:2) steuerte er wieder einen Assist bei durch eine Eckball-Flanke auf den zweiten Pfosten auf Torschütze Chema – und war auch sonst gerade in der ersten Hälfte ein offensiver Aktivposten mit viel Zug zum Tor.

Auch Alexander Nübel gehört für Wohlgemuth ins DFB-Team

Für Wohlgemuth ist Führichs Profil ein überaus wertvolles. „Er ist ein Spielertyp, den es nicht so oft gibt. Diese Spieler, die sich im letzten Drittel durchsetzen und zu Flanken und Abschlüssen kommen, die sind aus meiner Sicht rar gesät in ganz Deutschland“, so der VfB-Sportchef, dessen Schlussfolgerung deutlich ausfällt: „Deshalb gehört Chris Führich für mich in die Nationalmannschaft.“

Das gelte im Übrigen auch für einen weiteren Stuttgarter, dessen Rolle in der DFB-Elf durch das bevorstehende Comeback von Manuel Neuer ja wieder etwas fraglicher geworden ist: Torhüter Alexander Nübel. „Für mich“, sagt Wohlgemuth, „zählt er zu den absoluten Top-Torhütern der Bundesliga. Deshalb gehört er für mich auch in den WM-Kader.“ Wenige Tage noch, dann wird für alle Beteiligten Klarheit herrschen und das Rätselraten enden.