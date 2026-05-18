VfB Stuttgart: Oliver Kahn adelt Sebastian Hoeneß

1 Oliver Kahn und Sebastian Hoeneß waren 2020 zeitgleich für den FC Bayern tätig. Foto: IMAGO/NurPhoto, Pressefoto Baumann

Der frühere Weltklasse-Torwart und Bayern-Vorstand blickt auf die gemeinsame Zeit in München zurück und lobt die Entwicklung des heutigen VfB-Trainers als „sehr außergewöhnlich“.











Link kopiert



Dass die gegenwärtigen Erfolge des VfB Stuttgart eng mit dem Wirken von Sebastian Hoeneß zusammenhängen, ist in Fußball-Deutschland keine besonders kontroverse These. Nun hat auch ein prominenter früherer Weggefährte des Stuttgarter Trainers in die Lobeshymnen eingestimmt: Oliver Kahn, der im Januar 2020 in den Vorstand des FC Bayern rückte – und in der Folge beim Rekordmeister ein halbes Jahr zeitgleich mit Hoeneß tätig war, der damals die zweite Mannschaft der Münchner trainierte.