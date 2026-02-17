Kurz nach der Einweihung ist das Flugzeug mit VfB-Wappen in Izmir gestrandet – wegen eines Blitzschlags muss die Mannschaft zunächst auf das Flugzeug verzichten.
Zwangspause für den VfB-Express: Nach einem Blitzschlag wird die Maschine derzeit laut der Airline SunExpress im türkischen Izmir technisch überprüft. Für das Europa-League-Spiel gegen Celtic Glasgow am Donnerstagabend fliegt die Mannschaft nach Angaben des VfB-Mediendirektors Holger Boyne am Mittwochmittag mit einem Charterflugzeug – ohne Logo – nach Schottland.