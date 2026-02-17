Kurz nach der Einweihung ist das Flugzeug mit VfB-Wappen in Izmir gestrandet – wegen eines Blitzschlags muss die Mannschaft zunächst auf das Flugzeug verzichten.

Zwangspause für den VfB-Express: Nach einem Blitzschlag wird die Maschine derzeit laut der Airline SunExpress im türkischen Izmir technisch überprüft. Für das Europa-League-Spiel gegen Celtic Glasgow am Donnerstagabend fliegt die Mannschaft nach Angaben des VfB-Mediendirektors Holger Boyne am Mittwochmittag mit einem Charterflugzeug – ohne Logo – nach Schottland.

Voraussichtlich Ende der Woche soll das VfB-Flugzeug wieder startklar sein und in den regulären Flugbetrieb zurückkehren. Die Maschine bringe nicht nur die Fußballmannschaft von A nach B, sondern fliege auch Reisende in den Urlaub, teilt die Airline mit.

Blitzeinschläge kämen im Flugverkehr immer wieder vereinzelt vor. Allerdings bestehe für Fluggäste und Crew in solchen Fällen keine Gefahr, erklärt SunExpress auf Anfrage.

Erstes Flugzeug mit VfB-Logo

Vor zwei Monaten wurde das Flugzeug mit VfB-Design offiziell am Stuttgarter Flughafen eingeweiht. „Erstmals in der 132-jährigen Vereinsgeschichte gibt es ein Flugzeug, das mit dem VfB gebrandet ist“, sagte Vorstandschef Alexander Wehrle bei der Präsentation des Flugzeugs – und sprach von einem „VfB-Botschafter“ in ganz Europa.