VfB Stuttgart: Noah Darvich wird immer wichtiger – wann bekommt er seine Chance bei Hoeneß?

VfB-Talent Noah Darvich entwickelt sich in der 3. Liga prächtig. Doch bei den Profis bekam er bisher keine Chance. Ändert sich das in absehbarer Zeit?
Die Schlagzeilen waren groß, als der VfB Stuttgart vor dieser Saison Noah Darvich vom FC Barcelona unter Vertrag nahm. Schließlich gilt der Spieler als das Ausnahmetalent Deutschlands in seinem Jahrgang, ist Kapitän der U-19-Nationalmannschaft. Dazu kam die überschaubare Ablösesumme, die der VfB nur bezahlt hat. Lediglich eine Summe im niedrigen sechsstelligen Bereich ging nach Katalonien, Barça hatte einst eine Millionensumme für den Youngster nach Freiburg überwiesen.