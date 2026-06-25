VfB Stuttgart NLZ: Warum der VfB nicht an der „Talent Series“ teilnehmen wird

Der VfB Stuttgart hat sich gegen eine Teilnahme an der neuen Talent League entschieden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.
Der Plan klingt vielversprechend. Die neue „Bundesliga Talent Series“ im deutschen Fußball, die in den kommenden Wochen an den Start geht, soll den Toptalenten aus den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) des Landes Spielpraxis auf Topniveau garantieren. So zumindest der Plan der DFL, die auch unter der Mithilfe von Sami Khedira und Jürgen Klopp dieses Modell entwickelt hat. Teilnehmen können alle 36 deutschen Proficlubs, die in der Talent Series ihre Nachwuchstalente zwischen 16 und 21 Jahren gegeneinander antreten lassen können.