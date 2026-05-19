VfB Stuttgart: Neuer vor Comeback – das sind die Folgen für Alexander Nübel

Manuel Neuer soll zur Nationalelf zurückkehren – und als Nummer eins zur WM fahren. Das hat auch Konsequenzen für die Turnier-Perspektiven von VfB-Keeper Alexander Nübel.
Die offizielle Bestätigung steht noch aus. Doch bereits zwei Tage vor der Nominierung des 26-köpfigen WM-Kaders durch Julian Nagelsmann an diesem Donnerstag in Frankfurt ist durchgesickert, dass der Bundestrainer ganz offensichtlich den 40 Jahre alten Torhüter-Routinier Manuel Neuer vom FC Bayern für die Nationalmannschaft reaktivieren wird – und dieser dann auch bei der WM als Nummer eins im deutschen Tor stehen soll. Neuer (bisher 124 Länderspiele) hatte zuletzt beim mit 1:2 verlorenen EM-Viertelfinale gegen Spanien am 5. Juli 2024 in Stuttgart für die Nationalelf gespielt.