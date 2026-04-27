VfB Stuttgart: Nervenkrimi um Platz 4 – was für den VfB spricht

Der Dreikampf um die Champions League könnte enger kaum sein. Ein Blick auf die Lage in Stuttgart, Hoffenheim und Leverkusen – und die Chancen im Saisonfinale.

Wer es spannend mag, hat sich den Blick nach ganz oben in der Bundesliga vermutlich abgewöhnt. Nur zweimal in vergangenen 15 Jahren wurde die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden, auch in dieser Saison steht der FC Bayern längst als Titelträger fest. Langeweile im Saisonfinale also? Nicht überall, nicht in allen Tabellenregionen. Im Rennen um die Champions-League-Plätze kommen Freunde des Nervenkrimis voll auf ihre Kosten, wenn an den letzten drei Spieltagen die Entscheidung fällt: Es ist verdammt eng. Und der VfB Stuttgart befindet sich mittendrin.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart News Bald-Stuttgarter Prömel fehlt Hoffenheim gegen den VfB VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison. Als Vierter wäre man derzeit sicher für die Königsklasse in der kommenden Saison qualifiziert, der Vorsprung auf die Verfolger aber bewegt sich im Minimalbereich. Nur das um vier Treffer bessere Torverhältnis distanziert die punktgleiche TSG Hoffenheim (57), dicht dahinter lauert Bayer Leverkusen (55). Alle drei Teams haben inzwischen Platz vier als Ziel ausgegeben, die Karten liegen auf dem Tisch. Was dem Ganzen zusätzliche Brisanz verleiht: Der VfB spielt als Nächstes genau gegen die beiden direkten Konkurrenten – erst am Samstag (15.30 Uhr) auswärts in Sinsheim, dann sieben Tage später vor heimischem Publikum gegen Bayer. Am letzten Spieltag geht es schließlich zu Eintracht Frankfurt.

Ermedin Demirovic: „Genau diese Spiele liegen uns am besten“

Auf dem Papier haben die Stuttgarter damit fraglos das schwierigste Restprogramm. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß tritt zweimal auswärts an (die anderen beiden Kontrahenten zweimal zu Hause) und trifft zudem ausschließlich auf Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Hoffenheim dagegen spielt noch gegen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach, die an den letzten beiden Spieltagen bereits gesichert sein könnten im Niemandsland der Tabelle. Gleiches gilt für den letzten Gegner von Bayer Leverkusen, den Hamburger SV.

Aber: Dass das schwierige VfB-Programm nicht zwingend ein Nachteil sein muss, zeigt der bisherige Saisonverlauf. Verloren haben die Stuttgarter oft gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, die tief und kompakt verteidigen. Bei Union Berlin, beim Hamburger SV und beim FC St. Pauli zum Beispiel. Spielt der Gegner mit, bot das dem Stuttgarter Kombinationsspiel oft Räume – weshalb auch bei Ermedin Demirovic mehr Vorfreude als Anspannung herrscht angesichts der dicken Brocken. „Das sind schwierige Gegner. Aber es weiß jeder, dass wir Topspiele können und einer guten Verfassung sind“, sagt der VfB-Stürmer: „Es wird Spaß machen. Genau diese Spiele liegen uns am besten.“

Ermedin Demirovic sicherte dem VfB mit seinem Ausgleichstreffer beim 1:1 gegen Werder Bremen am Sonntag immerhin noch einen Punkt. Foto: Baumann/Alexander Keppler

In der Hinrunde holte man gegen die kommenden drei Kontrahenten sieben von neun möglichen Punkten – gelingt das erneut, würden die Chancen auf Platz vier aufgrund des Torverhältnisses gut stehen. Klar ist aber auch: Die Konstellation aus dem Winter lässt sich nicht eins-zu-eins ins Hier und Jetzt übertragen, das Saisonfinale wird für alle Teams zur Nervensache. Was den Blick weg vom Spielplan und hin zur Psyche lenkt.

Hier liegt der größte Druck auf Leverkusen. Der amtierende Vizemeister ist mit großen Ambitionen und dem klaren Ziel Königsklasse in die Saison gestartet, spielt aber ein schwankendes Jahr. Geschäftsführer Fernando Carro hat schon mehrfach seine Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht, zuletzt war von Spannungen zwischen Trainer Kasper Hjulmand und Teilen der Mannschaft zu hören, die Zukunft des Dänen an der Seitenlinie ist offen. Mit einem Kaderwert von 450 Millionen Euro liegt die Werkself dem Portal transfermarkt.de zufolge auch vor dem VfB (383) und der TSG (246) – wobei ein relevantes Fragezeichen besteht: Leverkusens 19-jähriger Stürmer-Shootingstar Christian Kofane (Marktwert 40 Millionen) fehlt seit vergangener Woche mit einer Oberschenkelverletzung. Wie lange, ist noch nicht klar. Der TSG und dem VfB steht dagegen die erste offensive Garde zur Verfügung.

In Stuttgart sieht man sich für den Showdown mental gewappnet. Auch aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre. „Diese Spiele, in denen alles Spitz auf Knopf ist, sind unsere Spieler inzwischen gewohnt“, sagt Sportvorstand Fabian Wohlgemuth mit Blick auf zuletzt drei Pokal-Halbfinals seit 2023 und etliche internationale Spielen. Dass der VfB nächste Saison – wie Hoffenheim und Leverkusen auch – sicher in der Europa League spielen wird, steht bereits fest.

Auch Platz fünf kann reichen für die Champions League

Und womöglich schafft es nicht nur einer des Trios in die Champions League: Platz fünf kann reichen, im Rennen um einen zusätzlichen Startplatz ist der Rückstand der Bundesliga auf Spanien im Uefa-Ranking nur noch marginal und mit einem zusätzlichen Sieg in den anstehenden Halbfinals aufzuholen. Alles hängt vom Abschneiden des FC Bayern und von Atlético Madrid in der Champions League sowie des SC Freiburg (Europa League) und von Rayo Vallecano (Conference League) ab.

Verlassen möchte sich in Stuttgart darauf aber niemand: Der VfB will nicht rechnen, sondern Platz vier behaupten. „Wir werden gegen keinen Gegner auf Unentschieden spielen“, sagt Demirovic, „wir wollen jeden schlagen.“ Gelingt das dreimal, wäre die Königsklasse sicher – alles andere hätte Rechenspiele zur Folge. Einige Konjunktive also, aber eine Gewissheit: Das Saisonfinale des VfB verspricht große Spannung.