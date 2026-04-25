VfB Stuttgart: Nervenkrimi inklusive – wie der VfB und der FC Bayern ins Finale gelangt sind

Jeweils fünf Pokalrunden liegen hinter den Mannschaften von Sebastian Hoeneß und Vincent Kompany. Dabei gerieten sie mehrfach ins Straucheln. Wir blicken auf die Spiele zurück.
Im Augenblick beherrschen Hochgefühle die Szenerie. Der VfB Stuttgart ist durch den Erfolg über den SC Freiburg zum zweiten Mal hintereinander in das Finale des DFB-Pokals eingezogen. Beim Rückblick zeigt sich jedoch, dass es die erste Runde für den Titelverteidiger gleich in sich hatte – nicht vom Gegner her, aber vom Verlauf. Die Begegnung bei Eintracht Braunschweig glich einer Achterbahnfahrt.