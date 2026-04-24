Der Pokalsieger erlebt einen historischen Abend – und jetzt geht es gegen einen Übergegner. Doch die Begegnung in Berlin ist noch nicht das große Ziel.
Das schwäbische Freudenmeer ist übergelaufen an Emotionen. Tiago Tomas riss sich völlig enthemmt das Trikot vom Leib nach seinem Tor. Erst gejagt und dann geherzt wurde der späte Siegtorschütze des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg bei seinem Jubellauf von sämtlichen Mitspielern, dem kompletten Trainerteam um Sebastian Hoeneß und den weiteren Betreuungsmitgliedern auf dem Platz. 2:1 in der letzten Minute der Verlängerung.