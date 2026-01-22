In der Vergangenheit war eine Ausleihe meist der Anfang vom Ende beim VfB Stuttgart. Diese Saison verhält es sich anders – ein ausführlicher Überblick.
Leihgeschäfte sind per se ja keine schlechte Sache. Ein Spieler X, dem bei seinem Stammvereinen aus verschiedenen Gründen Spielpraxis verwehrt bleibt, wird für einen begrenzten Zeitraum an einen Verein Y verliehen (der genau und sofort auf exakt dieser Position Bedarf hat). Spieler X spielt dort regelmäßig, entwickelt sich weiter und kommt nach einem halben Jahr oder einem Jahr zu seinem Stammverein als besserer Spieler zurück.