Die Stuttgarter erhalten beim 0:5 einen empfindlichen Dämpfer und bleiben in der Schlussphase unter ihren Möglichkeiten. In der Bundesliga warten nun richtungsweisende Duelle.
Sebastian Hoeneß neigt ja selten zu emotionalen Extremen, bei Höhen wie Tiefen bleibt die Analyse eine sachliche. Das war auch nach seiner höchsten Niederlage als Trainer des VfB Stuttgart nicht anders. Man werde die 0:5-Klatsche gegen den FC Bayern wie gewohnt aufarbeiten, die guten wie schlechten Dinge analysieren, nicht alles in Grund und Boden reden, betonte der 43-Jährige.