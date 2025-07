VfB Stuttgart: Mit Billa in die Bundesliga – die nächste Torjägerin für die VfB-Frauen

15 Nicole Billa soll mithelfen, die Frauen des VfB Stuttgart in die Bundesliga zu bringen. Foto: Pressefoto Baumann

Nicole Billa hat schon viel erreicht in ihrer Karriere als Fußballerin. Nun will die Österreicherin den VfB Stuttgart in die erste Liga schießen. Wieso eigentlich?











Sie hat Urlaub gemacht. Sie hat sich Gedanken gemacht. Und dann hat sie sich entschieden. „Ganz ohne Fußball geht es einfach noch nicht.“ Also spielt Mandy Islacker (36) nun doch weiter. Die Stürmerin, die das Frauenteam des VfB Stuttgart in der vergangenen Saison mit 28 Treffern in der Regionalliga zum Aufstieg geschossen hat, hängt also noch ein Jahr dran. Das Blöde aus Stuttgarter Sicht: nicht beim VfB in der zweiten Liga, sondern beim FC Schalke 04 in der Westfalenliga.