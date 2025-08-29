VfB Stuttgart: Millionen für den VfB – das sind die wertvollsten Abgänge

Mit 85 Millionen spült der Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United eine Rekordsumme in die Kasse des VfB Stuttgart. Wir blicken auf elf Spieler, die ihm am nächsten kamen.
Bei mindestens 85 Millionen Euro wurde dann auch der bisher so standhafte VfB Stuttgart schwach – verständlicherweise. Diese Summe wird der Fußball-Bundesligist von Newcastle United für Nick Woltemade erhalten. Für einen Spieler, den sie für lau bekommen haben – und der bisher genau eine bemerkenswerte Rückrunde in der Bundesliga und eine sehr gute U-21-EM gespielt hat.