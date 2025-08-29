VfB Stuttgart: Millionen für den VfB – das sind die wertvollsten Abgänge

Mit 85 Millionen spült der Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United eine Rekordsumme in die Kasse des VfB Stuttgart. Wir blicken auf elf Spieler, die ihm am nächsten kamen.

Bei mindestens 85 Millionen Euro wurde dann auch der bisher so standhafte VfB Stuttgart schwach – verständlicherweise. Diese Summe wird der Fußball-Bundesligist von Newcastle United für Nick Woltemade erhalten. Für einen Spieler, den sie für lau bekommen haben – und der bisher genau eine bemerkenswerte Rückrunde in der Bundesliga und eine sehr gute U-21-EM gespielt hat.

„Man kann die Führungsetage des VfB nur loben. Sie haben alles richtig gemacht in einem sehr schwierigen, hitzigen Transferfenster“, sagte Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus der „Bild“. Er sprach von einem „tollen“ Deal und fügte hinzu: „Kompliment an den VfB, dass man so lange knallhart geblieben ist. Das zeigt den Zusammenhalt in der Führung.“

Auch schon vor Nick Woltemade hatten die Weiß-Roten einige Spieler für Millionenbeträge zu anderen Clubs transferiert, aber eben nicht in einer solchen Dimension. Rekordhalter war bisher Benjamin Pavard. Der französische Abwehrspieler war 2019 für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München gewechselt.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf die elf wertvollsten Abgänge der VfB-Geschichte vor Nick Woltemade. Viel Spaß beim Durchklicken!