VfB Stuttgart: MeinVfB auf Youtube – jetzt abonnieren!

1 Unser MeinVfB-Angebot gibt es längst auch auf Youtube. Foto: StZN/Lichtgut/Mahler

MeinVfB gibt es auch auf Youtube. Knapp 7000 Personen haben unser Angebot dort abonniert - das alles abbildet, was die Fans bewegt. Wann folgst Du?











Link kopiert



Fans des VfB Stuttgart wissen schon seit Jahten: Wenn sie alles rund um die Weiß-Roten aus unserer Redaktion lesen oder hören wollen, dann ist die MeinVfB-Welt die richtige Adresse dafür. Alle Artikel, Bilderstrecken, Interviews und wöchentliche Podcasts bündeln wir in einem Angebot – dem MeinVfB-Abo. Dazu gibt es einen Newsletter und selbstverständlich begleitende Präsenzen in den sozialen Netzwerken.