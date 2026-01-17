VfB Stuttgart: MeinVfB auf Youtube – jetzt abonnieren!
1
Unser MeinVfB-Angebot gibt es längst auch auf Youtube. Foto: StZN/Lichtgut/Mahler

MeinVfB gibt es auch auf Youtube. Knapp 7000 Personen haben unser Angebot dort abonniert - das alles abbildet, was die Fans bewegt. Wann folgst Du?

Fans des VfB Stuttgart wissen schon seit Jahten: Wenn sie alles rund um die Weiß-Roten aus unserer Redaktion lesen oder hören wollen, dann ist die MeinVfB-Welt die richtige Adresse dafür. Alle Artikel, Bilderstrecken, Interviews und wöchentliche Podcasts bündeln wir in einem Angebot – dem MeinVfB-Abo. Dazu gibt es einen Newsletter und selbstverständlich begleitende Präsenzen in den sozialen Netzwerken.

 

Inzwischen dazu gekommen: ein eigener Kanal für Videos zum VfB Stuttgart. Dort könnt Ihr uns auch sehen – auf Youtube. Wir bieten mehrere Videos pro Woche an. Dazu haben wir in unserem Archiv gekramt und einige Klassiker hervorgeholt– etwa das legendäre Video zum Jubiläum des Meistertitels von 2007.

Wenn Ihr ab sofort nichts mehr verpassen wollt, folgt uns auch auf Youtube und aktiviert die Glocke, um sofort informiert zu werden, wenn ein neues Video verfügbar ist.

 