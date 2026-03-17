VfB Stuttgart: „Lass dich nicht verarschen“ – RefCam deckt Raums Kommunikation mit Aytekin auf

8 Deniz Aytekin und David Raum im Zwiegespräch. Ein Zusammenschnitt der RefCam-Footage deckt die Kommunikation nun auf. Foto: IMAGO/kolbert-press

Das Spiel des VfB Stuttgart gegen Leipzig war in mehrerlei Hinsicht ein Bemerkenswertes. Das hat auch mit der RefCam zu tun.











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Der zurückliegende Bundesliga-Spieltag in Stuttgart brachte nicht nur einen 1:0-Sieg des VfB gegen Leipzig, sondern auch so einige interessante Einblicke. Denn Schiedsrichter Deniz Aytekin, der wenige Wochen vor seinem Karriereende sein 250. Bundesliga-Spiel leitete, trug eine RefCam. Deren Bilder wurden nicht nur stellenweise in das übertragene Fernsehbild eingeschnitten, sondern natürlich auch im Nachgang ausgewertet und weiterverarbeitet.