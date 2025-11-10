VfB Stuttgart: Lange trainiert, dann getroffen – Mittelstädt ist neuer Elfmeterschütze

Schließt er eine VfB-Baustelle? Maximilian Mittelstädt zeigt sich zum dritten Mal in Folge sicher vom Punkt und steht in der Rangfolge nun vor Deniz Undav. Auch sein Trainer lobt ihn.
Ein paar Schritte Anlauf, ein überlegter Abschluss mit der linken Innenseite in die linke Ecke, den Torhüter verladen – Maximilian Mittelstädt verwandelte seinen Elfmeter beim 3:2-Sieg des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg ziemlich souverän zum zwischenzeitlichen 1:1. Was allerdings auf den ersten Blick spielend leicht aussah, war und ist beim Bundesligisten schon länger ein größeres Thema.