VfB Stuttgart: Kein Karazor-Debüt für die Türkei – das sagt Sebastian Hoeneß

Der Stuttgarter Kapitän muss weiterhin auf seinen ersten Einsatz im türkischen Nationaltrikot warten. Sein Vereinstrainer äußert sich dazu.
Nicht zum ersten Mal war Atakan Karazor in der zurückliegenden Länderspielpause für die türkische Nationalmannschaft nominiert – wieder aber kam der Kapitän des VfB Stuttgart nicht zum Einsatz. Weder beim Auswärtsspiel in Bulgarien (6:1) noch im Heimspiel gegen Georgien (4:1), die beide in der Schlussphase jeweils bereits entschieden waren.https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.vfb-stuttgart-news-alles-was-sie-heute-zum-vfb-wissen-muessen.1478faec-7cde-4c8d-bd25-6ee2bb64e817.html