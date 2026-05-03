VfB Stuttgart: Karazors Karte kippt Partie – wie der VfB-Kapitän nun trotzdem vorangehen will

Atakan Karazor wird dem VfB nach seinem Platzverweis in Sinsheim in der Bundesliga nicht mehr zur Verfügung stehen. Dennoch möchte er im Finale versuche, maximal Einfluss zu nehmen.
Als VfB-Kapitän Atakan Karazor eine gute Stunde nach Abpfiff in Sinsheim vor die Medien trat, gab sich der Nationalspieler durchaus aufgeräumt. „Das war eine klare Rote Karte“, so Karazor, der nach eigener Angabe „sofort wusste, dass ich fällig war“. Als Schiedsrichter Sascha Stegemann den roten Karton zückte, hatte der VfB-Spielführer die Binde schon nicht mehr am Arm, gab sie bereits weiter.