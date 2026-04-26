VfB Stuttgart: Kampf um die Königsklasse – VfB freut sich auf die „heißen Spiele“

Der VfB will in die Champions League, doch das Rennen um Rang vier könnte spannender nicht sein: Nun geht es gegen die direkten Konkurrenten TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen.
Was sich schon länger abgezeichnet hatte, wurde durch die Bundesliga-Ergebnisse am Wochenende Gewissheit: Im Kampf um Platz vier und den Einzug in die Champions League kommt es auf die direkten Duelle der Vereine hinter Meister FC Bayern (82 Punkte), Borussia Dortmund (67) und RB Leipzig (62) an. Mittendrin steht der VfB Stuttgart.