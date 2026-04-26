VfB Stuttgart: Kampf um die Königsklasse – Hoeneß freut sich auf die „heißen Spiele“

Der VfB will in die Champions League, doch das Rennen um Rang vier könnte spannender nicht sein: Nun geht es gegen die direkten Konkurrenten TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen.

Was sich schon länger abgezeichnet hatte, wurde durch die Bundesliga-Ergebnisse am Wochenende Gewissheit: Im Kampf um Platz vier und den Einzug in die Champions League kommt es auf die direkten Duelle der Vereine hinter Meister FC Bayern (82 Punkte), Borussia Dortmund (67) und RB Leipzig (62) an. Mittendrin steht der VfB Stuttgart.

Nach dem 1:1 gegen Werder Bremen stellte sich die Frage: Waren es zwei verlorene Punkte oder kann dieses Unentschieden am Ende doch noch wertvoll werden? Die Antwort gibt es schon bald – wenn der VfB (57 Punkte) die beiden Topspiele bei der TSG Hoffenheim (57) und gegen Bayer Leverkusen (55) absolviert hat, auf die Sebastian Hoeneß voller Zuversicht blickt. „Wir haben es selbst in der Hand“, sagte der VfB-Trainer nach dem Remis am Sonntagnachmittag, „jetzt freuen wir uns auf die heißen Spiele, die vor uns liegen.“

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Hartes Restprogramm für den VfB

Die Wochen der Wahrheit beginnen für die Stuttgarter am 2. Mai (15.30 Uhr) in Sinsheim, dort werden die VfB-Fans wieder für eine Heimspiel-Atmosphäre sorgen. Ebenfalls am nächsten Samstag (18.30 Uhr) erwartet Bayer Leverkusen den Tabellendritten RB Leipzig. Eine Woche später kommt es am 9. Mai (15.30 Uhr) dann zum nächsten Knaller zwischen dem VfB und Bayer Leverkusen, während die TSG Hoffenheim zeitgleich in einem weiteren Heimspiel auf Werder Bremen trifft. Sollte anschließend im Ringen um Rang vier immer noch keine Entscheidung gefallen sein, kommt es zum Showdown am letzten Spieltag der Saison – an dem der VfB erneut eine schwierige Aufgabe zu lösen hat.

Das Team von Sebastian Hoeneß muss am 16. Mai (alle Spiele um 15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt ran. Bayer Leverkusen erwartet den Hamburger SV, die TSG Hoffenheim muss zu Borussia Mönchengladbach. Oder anders ausgedrückt: Der VfB hat unter den Teams, die unbedingt das Ticket für die Königsklasse lösen wollen, das schwerste Restprogramm – aber auch den Vorteil, alles selbst entscheiden. In den direkten Duellen gegen zwei harte Konkurrenten.