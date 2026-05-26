VfB Stuttgart Jugend: Diese sechs U17-Meister sollte man auf dem Schirm haben

Der VfB Stuttgart ist deutscher Meister der U-17-Junioren. Sechs Youngster aus dem 2009er-Jahrgang stachen die Saison über hervor. Wir stellen die Nachwuchstalente vor.
Wenn eine Mannschaft 28 Spiele in Folge ungeschlagen bleibt und den nationalen Titel holt, dann ist das ein Verdienst der ganzen Gruppe. Trainer, Spieler, Staff – alle haben ihren Anteil. Das gilt auch für die U 17 des VfB Stuttgart. Die Mannschaft von Daniel Jungwirth holte den Titel in einer absolut souveränen Manier nach Stuttgart. Es ist bereits der achte U-17-Titel für den VfB, der Club aus Cannstatt ist damit Rekordsieger. Und so ein Titel hat meist auch Folgen.