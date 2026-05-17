VfB Stuttgart: „Jeder hatte den Ticker an“ – so verfolgte die Chefetage das Finale
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Grund zur Freude: Präsident Dietmar Allgaier, Vorstandschef Alexander Wehrle und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (von links) Foto: Baumann/Hansi Britsch

Zum letzten Spieltag reisten sämtliche Stuttgarter Verantwortliche nach Frankfurt – deren Blicke dann zwischen Handy und Spielfeld schwankten.

Am letzten Spieltag geht der Blick ja immer auch auf die anderen Plätze. Das war beim VfB Stuttgart am Wochenende nicht anders – wobei erfreuliche Nachrichten ankamen: Durch die Punktverluste von Bayer Leverkusen (1:1 gegen den Hamburger SV) und der TSG Hoffenheim (0:4 bei Borussia Mönchengladbach) war der große Siegzwang raus. Das 2:2 bei Eintracht Frankfurt reichte für Platz vier und die Qualifikation zur Champions League, selbst eine Niederlage wäre im Nachhinein zu verschmerzen gewesen.

 

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Das alles verfolgten nicht nur zahlreiche Fans und der Trainerstab in den Live-Tickern, sondern auch die Stuttgarter Chefetage auf der Tribüne. Zum Saisonfinale war diese komplett nach Hessen gereist – neben der Vorstandschaft der AG auch der Aufsichtsrat und das Präsidium. „Wir waren vollzählig“, berichtete Sportvorstand Fabian Wohlgemuth im Nachhinein – und gab Einblicke in die gespannten Blicke auf den Bildschirm: „Jeder hatte den Liveticker an, viele hatte andere Apps.“

Pyros sorgen für Verzögerung – und besondere Konstellation

Man habe mit der Zeit auch herausgefunden, welche Apps denn nun am schnellsten die Ergebnisse liefern – und sei durch den Nebensitzer stets auf dem Laufenden gewesen: „Wir waren immer live dabei und hatten die Tabelle immer live vor Augen.“

Nikolas Nartey gelang in Frankfurt der Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für den VfB. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Zudem sorgte der verzögerte Anpfiff aufgrund der gezündeten Pyros für eine besondere Konstellation: Die Stuttgarter hatten durch den Zeitverzug stets einen leichten Wissensvorsprung und wussten bereits in der Schlussphase um ihre sichere Qualifikation für die Königsklasse – selbst im Fall einer Niederlage.

Nun wollte Wohlgemuth natürlich nicht die Pyro-Aktion der Frankfurter Kurve bewerten, betonte aber schlicht mit Blick auf die zeitliche Chronologie des Nachmittags: „Dass das Spiel sechs Minuten später angepfiffen wurde, hat die Beobachtungsgemengelage für uns entspannter gemacht. Die Spiele waren woanders aus und wir konnten aufs Handy schauen und sagen: Egal was passiert – wir sind durch.“ Was zu einer entspannten Schlussphase führte. Auf dem Feld, aber auch auf der Tribüne.

 