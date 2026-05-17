VfB Stuttgart: „Jeder hatte den Ticker an“ – so verfolgte die Chefetage das Finale

Zum letzten Spieltag reisten sämtliche Stuttgarter Verantwortliche nach Frankfurt – deren Blicke dann zwischen Handy und Spielfeld schwankten.
Am letzten Spieltag geht der Blick ja immer auch auf die anderen Plätze. Das war beim VfB Stuttgart am Wochenende nicht anders – wobei erfreuliche Nachrichten ankamen: Durch die Punktverluste von Bayer Leverkusen (1:1 gegen den Hamburger SV) und der TSG Hoffenheim (0:4 bei Borussia Mönchengladbach) war der große Siegzwang raus. Das 2:2 bei Eintracht Frankfurt reichte für Platz vier und die Qualifikation zur Champions League, selbst eine Niederlage wäre im Nachhinein zu verschmerzen gewesen.