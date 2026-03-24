VfB Stuttgart: Jamie Leweling reist vom DFB ab
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Fällt verletzt aus: Jamie Leweling Foto: Baumann/Hansi Britsch

Der Flügelstürmer des VfB kann wegen muskulärer Beschwerden in der Wade nicht an den kommenden Länderspielen teilnehmen.

Das Sextett des VfB Stuttgart bei der deutschen Nationalmannschaft hat sich um einen Spieler reduziert: Flügelstürmer Jamie Leweling kann aufgrund muskulärer Beschwerden in der Wade nicht an den kommenden Länderspielen am Freitag (20.45 Uhr) gegen die Schweiz und am Montag (20.45 Uhr) gegen Ghana teilnehmen und ist bereits aus dem Teamquartier in Herzogenaurach abgereist. Hier hatte er sich am Montag weiteren Untersuchungen unterzogen.

 

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Die leichten Probleme waren nach dem Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig vor gut einer Woche aufgetreten. Seitdem hat der 25-Jährige sowohl das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League beim FC Porto (0:2) als auch die Bundesliga-Partie beim FC Augsburg (2:5) verpasst. Damit sind noch fünf VfB-Profis im Kreis der DFB-Elf dabei: Alexander Nübel, Josha Vagnoman, Angelo Stiller, Chris Führich und Deniz Undav.

 