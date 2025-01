VfB Stuttgart: Ist Jacob Bruun Larsen in der Champions League spielberechtigt?

8 Jacob Bruun Larsen wechselte im Winter von der TSG Hoffenheim zum VfB. Foto: Baumann

Der Flügelstürmer steht nicht auf der Kaderliste des VfB für die Königsklasse, könnte im Verlauf des Wettbewerbs aber noch eingreifen. Die Einzelheiten.











In seinen ersten drei Bundesliga-Einsätzen des Jahres hat Jacob Bruun Larsen beim VfB Stuttgart schon einige Akzente gesetzt – jetzt aber wird der Außenstürmer erst einmal aussetzen müssen, wenn es in der Champions League am Dienstag (21 Uhr) auswärts gegen Slovan Bratislava geht. Da der Kader für die Königsklasse bereits im vergangenen August gemeldet wurde, fehlt der Winter-Neuzugang von der TSG Hoffenheim darin logischerweise. Nachmeldungen sind zwar möglich – aber erst nach dem Ende der Hauptrunde, in der für den VfB im Januar noch zwei Spiele in Bratislava und gegen Paris Saint-Germain auf dem Programm stehen.