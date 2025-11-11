Noch ist es einige Wochen hin, ehe der VfB Stuttgart bei der AS Rom spielt. Dennoch wirft die Partie ihren Schatten voraus. Die VfB-Fanbeauftragten warnen bereits.
Als im September in Monaco die Europa-League-Paarungen ausgelost wurden und der VfB Stuttgart die AS Rom zugeteilt bekam, war für die VfB-Anhängerschaft schnell klar, dass diese Auswärtsreise wohl die attraktivste ist im Vergleich zu Basel, Istanbul und Deventer. Entsprechend groß ist das Interesse an Tickets. Der Mitglieder-Vorverkauf beim Club aus Cannstatt läuft entsprechend prächtig an.