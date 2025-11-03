VfB Stuttgart in der Europa League: Zugzwang gegen Feyenoord – warum das Spiel so wichtig ist

Auf der Partie am Donnerstag gegen den Tabellenführer der Eredivise liegt eine hohe Bedeutung für den VfB – in mehrfacher Hinsicht.
Druck? Ist im Profisport in einem gewissen Maß ja immer an der Tagesordnung, in jedem Spiel und jedem Wettbewerb. Aber natürlich gibt es Konstellationen, die das Ganze nochmals verstärken und den Zugzwang erhöhen. Der VfB Stuttgart hat damit in dieser Saison schon seine Erfahrungen gemacht. Nach zwei Niederlagen aus den ersten drei Ligaspielen erlebte man eine unruhige Woche, die mit dem wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli erfolgreich endete. Nun wartet eine Partie, der rein tabellarisch erneut eine hohe Bedeutung zukommt: Wenn am Donnerstag (21 Uhr/RTL) Feyenoord Rotterdam in der Europa League beim VfB gastiert, steht schon früh in dieser internationalen Saison einiges auf dem Spiel.