VfB Stuttgart in der Europa League: Wie groß ist der Glaube des VfB an das kleine Wunder?

Der Pokalsieger peilt einen Sieg gegen die Young Boys Bern an, um sich die minimale Chance auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation zu erhalten. Dafür muss viel passieren.

Sebastian Hoeneß hat sich warm angezogen. Der Reißverschluss des dicken grauen Anoraks ist bis zum Kinn geschlossen. Die dunkle Wollmütze hat sich der Trainer des VfB Stuttgart tief in das Gesicht gezogen. So ist das Mienenspiel des 43-Jährigen beim Abschlusstraining auf dem Rasen im Robert-Schlienz-Stadion kaum zu erkennen. Doch die großen Gefühlsregungen sind ohnehin nicht zu erwarten, wenn der Fußballlehrer seine Mannschaft im Abschlusstraining auf ein Spiel vorbereitet.

Sachlich geht Hoeneß vor, wenn er über die Taktik und den Matchplan spricht. Emotional wird es in der Ansprache an die Spieler. Auch diesmal, selbst wenn der VfB in der Europa League nicht mehr von den ersten 24 Tabellenplätzen zu verdrängen ist und die Teilnahme an den Play-offs feststeht. Der Druck, aus dem Wettbewerb ausscheiden zu können, herrscht also nicht mehr an der Mercedesstraße. Das beruhigt einerseits. Andererseits steht in der Heimpartie gegen die Young Boys aus Bern an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL Nitro) dennoch einiges auf dem Spiel für den Bundesliga-Fünften.

Unsere Empfehlung für Sie Innenverteidiger des VfB Finn Jeltsch – ein Teenager legt den Vorwärtsgang ein Trotz seines jungen Alters von 19 Jahren ist Finn Jeltsch eine feste Größe beim VfB. Auch gegen die Young Boys Bern soll er das Stuttgarter Spiel von hinten lenken.

Es geht um die Möglichkeit, sich noch direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Dafür müsste der VfB noch in die Top acht der Tabelle aufrücken. Ein solcher Erfolg würde dann das Risiko verringern, bereits früh zu scheitern, zudem durch die übersprungene Zwischenrunde im Februar den Spielplan verschlanken sowie zu den Platzierungsprämien garantierte Einnahmen von zusätzlich 1,75 Millionen Euro in die Kasse bringen. Vom sportlichen Renommee mal abgesehen.

Leicht ist es jedoch nicht, das alles hinzubekommen. Denn der VfB muss dazu erstens gegen die Gäste aus der Schweiz gewinnen und zweitens benötigt er die Schützenhilfe gleich mehrerer Mannschaften. Eine verzwickte Ausgangslage, um das Wunschziel zu erreichen. Hoeneß beschäftigt sich nach eigener Aussage jedoch nicht mit dem Was-wäre-wenn, da es der Pokalsieger nach dem 0:2 bei der AS Rom in der Vorwoche nicht mehr selbst in der Hand hat, direkt in das Achtelfinale zu kommen. „Nein, ich habe noch keinen Tabellenrechner bedient“, sagt der Trainer. Das interessiere ihn nicht.

Die VfB-Spieler beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Young Boys Bern. Foto: Baumann

Dennoch: Sieben Teams kann der VfB im Optimalfall noch einholen: Paok Saloniki, Roter Stern Belgrad, KRC Genk, FC Porto, Betis Sevilla, Ferencvaros Budapest und die AS Rom. Auf acht Begegnungen muss er theoretisch achten und neun mögliche Szenarien gibt es am letzten Spieltag der ersten Europapokalphase. Sieben davon müssten eintreffen, um das Unwahrscheinliche möglich zu machen. Erst dann würde der VfB als Tabellen-13. noch fünf Clubs überholen.

Der Glaube daran besteht, doch der Blick auf die Realität ist größer. „Wir wollen hier vor 60 000 Zuschauern natürlich das bestmögliche Spiel abliefern und wir wollen natürlich auch unsere weiße Weste in den Heimspielen behalten“, sagt Hoeneß. Bisher stehen in der MHP-Arena Erfolge gegen Celta Vigo, Feyenoord Rotterdam und Maccabi Tel Aviv. Finn Jeltsch gibt zudem Einblick in die weiß-rote Kabine. Auch dort sei die Rechnerei kein Thema, sagt der Innenverteidiger.

Der volle Fokus der Stuttgarter gilt dem eigenen Spiel, das sich mit Ausnahme der Begegnung im römischen Stadio Olimpico im neuen Jahr nicht nur stabilisiert hat, sondern einen Tick effizienter geworden ist. „Unser Credo ist es, die Basissachen wie Zweikämpfe und Laufbereitschaft gut zu machen“, sagt Hoeneß, „darauf aufbauend kommt dann unsere spielerische Klasse zum Tragen.“ Wieder und immer wieder. Das trichtert der Chefcoach den Spielern ein.

So sieht Hoeneß die Begegnung mit den schwächelnden Bernern keineswegs als Selbstläufer an. Trotz des 5:1 in der Vorsaison in der Champions League gegen den 17-fachen Schweizer Meister. Das sei kein Maßstab. „Ich weiß auch nicht so recht, warum sie in der heimischen Liga so dastehen im Moment“, sagt der VfB-Trainer nach dem Videostudium. Er schreibt dem Gegner klare Abläufe zu und schätzt die Arbeit seines Kollegen Gerardo Seoane.

https://www.youtube.com/watch?v=RYQd2UCMoN8

Fakt bleibt jedoch, dass die Elf des früheren Bundesligatrainers (Leverkusen und Gladbach) in der Krise steckt. Vier Ligapartien hintereinander gingen verloren und die Young Boys kassierten dabei 16 Gegentore – nie zuvor gab es eine solche Negativserie. Der VfB will sich davon allerdings nicht täuschen lassen. Zum einen kämpfen die Berner noch darum, in die Play-offs zu kommen. Zum anderen wollen sich die Stuttgarter mit einem Sieg die minimale Chance erhalten, am Freitag nicht zur Auslosung der Zwischenrunde nach Nyon reisen zu müssen. Erst für das Achtelfinale wären sie gerne wieder in der Schweiz bei der Uefa.