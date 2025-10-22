VfB Stuttgart in der Europa League: VfB startet zum Istanbul-Abenteuer – die Bilder vom Abflug

Die Profis des VfB Stuttgart sind zu ihrem Auswärtsspiel in der Europa League gegen Fenerbahçe Istanbul aufgebrochen. Vom Stuttgarter Flughafen ging es am Vormittag Richtung Bosporus.
Gut gelaunt und in freudiger Erwartung ist der Tross des VfB Stuttgart am Vormittag am Stuttgarter Flughafen zum Europa-League-Spiel gegen Fenerbahçe Istanbul aufgebrochen. Mit Chaterflug VF-047 der Airline SunExpress geht es direkt zum Flughafen Sabiha Gökçen (SAW) auf der asiatischen Seite der Millionenstadt am Bosporus. Dort, im Stadtteil Kadıköy, steht auch das Şükrü-Saracoğlu-Stadion von Fenerbahçe, wo am Donnerstag um 18.45 Uhr (MESZ) der Anpfiff ertönen wird.