VfB Stuttgart in der Europa League: VfB nominiert Nartey nach – verletzter Demirovic muss weichen

Die Stuttgarter reagieren auf die Verletzung ihres Mittelstürmers, was Folgen für die Spielberechtigung in dieser Saison hat. Die Details der Regularien.

Nikolas Nartey hat sich zurückgemeldet. Am vergangenen Wochenende kam der 25-jährige Mittelfeldspieler zu seinem ersten Startelf-Einsatz in der Bundesliga für den VfB Stuttgart seit mehr als zwei Jahren – und erhält nun die Aussicht auf weitere Spielzeit. Der Däne findet sich nämlich neuerdings auf der offiziellen Kaderliste des Vereins für die Europa League, auf der er zu Saisonbeginn noch nicht gestanden hatte.

Möglich ist die Nachmeldung, weil ein anderer Spieler von der Liste vorübergehend gestrichen wurde: Ermedin Demirovic. Der Mittelstürmer fehlt dem VfB wegen einer beginnenden Fraktur der Fußwurzel bis auf Weiteres – und in genau einem solchen Fall erlauben die Regularien des europäischen Fußballverbands Uefa die Nachmeldung eines Spielers.

Ermedin Demirovic darf im Dezember wieder Europa League spielen

In Artikel 31 zum Thema „Spielerlisten“ heißt es unter „Langwierige Verletzung oder Krankheit eines Feldspielers“ im Reglement zur Europa League: „Während der Ligaphase bis einschließlich 6. Spieltag darf der betroffene Verein höchstens einen Feldspieler vorübergehend ersetzen und einen neuen Feldspieler nachmelden.“ Als langwierig gilt eine Verletzung hierbei, wenn sie mindestens 60 Tage ab dem Auftreten dauert. Das wiederum bedeutet: Vor Ablauf dieser 60 Tage ist der von der Liste gestrichene Spieler in keinem Club-Wettbewerb der Uefa spielberechtigt.

Sebastian Hoeneß hat sich für eine Kader-Veränderung entschieden. Foto: Pressefoto Baumann

Damit steht fest: Demirovic kann auch im Fall einer schnellen Genesung frühestens im Dezember wieder in der Europa League eingesetzt werden, da er sich die Verletzung am 5. Oktober im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) zugezogen hatte. Ab dann ist laut Regularien auch der Tausch mit Nartey möglich: „Sobald der ursprüngliche Feldspieler wieder einsatzfähig ist, ist er spielberechtigt und kann seinen angestammten Platz wieder einnehmen. Der Ersatzfeldspieler muss in der Folge von der Liste gestrichen werden.“

Sollte der VfB die K.o.-Phase der Europa League im Februar des kommenden Jahres erreichen, werden die Karten in Sachen Kader ohnehin neu gemischt: Dann sind bis zu drei Nachmeldungen möglich. Für das sichere Weiterkommen benötigen die Stuttgarter in den verbleibenden sechs Partien der Ligaphase voraussichtlich noch drei Siege. Die nächste Chance hat das Team von Trainer Sebastian Hoeneß an diesem Donnerstag (18.45 Uhr) bei Fenerbahce Istanbul.