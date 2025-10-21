VfB Stuttgart in der Europa League: VfB nominiert Nartey nach – verletzter Demirovic muss weichen

Die Stuttgarter reagieren auf die Verletzung ihres Mittelstürmers, was Folgen für die Spielberechtigung in dieser Saison hat. Die Details der Regularien.
Nikolas Nartey hat sich zurückgemeldet. Am vergangenen Wochenende kam der 25-jährige Mittelfeldspieler zu seinem ersten Startelf-Einsatz in der Bundesliga für den VfB Stuttgart seit mehr als zwei Jahren – und erhält nun die Aussicht auf weitere Spielzeit. Der Däne findet sich nämlich neuerdings auf der offiziellen Kaderliste des Vereins für die Europa League, auf der er zu Saisonbeginn noch nicht gestanden hatte.